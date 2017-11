Pokémon Go inició su primer evento mundial

21 / noviembre / 2017

Este lunes 20 de noviembre Pokémon GO dio inicio al evento “Global Catch Challenge”. En este los entrenadores de todo el mundo deberán jugar juntos para capturar nada más y nada menos que 3 mil millones de Pokémon hasta el 26 de noviembre.

Si esto ocurre se irán desbloqueando distintas ventajas y objetivos que podrán usarse para subir de nivel más rápido o conseguir nuevas criaturas.

Además los jugadores de todo el mundo pueden desbloquear a Farfetch’d, el Pokémon exclusivo de Japón (los japoneses, por su parte, podrán desbloquear a Kangaskhan, exclusivo de Australia.)

Awesome work, Trainers! You’ve made amazing progress after just one day of the Global Catch Challenge! #PokemonGOtravel pic.twitter.com/KMfjU7yiJ3

— Pokémon GO (@PokemonGoApp) 20 de noviembre de 2017