Presentadora se disfrazó de Estatua de la Libertad y se desmayó frente a miles de televidentes

02 / noviembre / 2017

La conductora de televisión Wendy Williams no soportó el calor que le producía el disfraz que llevaba puesto.

Durante el día de Halloween, muchos presentadores de televisión aprovecharon la ocasión para disfrazarse en sus programas y así hacer más entretenida su emisión.

La presentadora del show de “Wendy” del Canal 9 WSOC-TV de Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos, aprovechó la oportunidad de disfrazarse de Estatua de la Libertad, pero todo terminó de la peor manera.

Wendy Williams comenzó a sentirse mal. Según ella, el calor que le hacía sentir el disfraz le produjo un desmayo, mientras la veían miles de televidentes en sus casas. Cuando se puso de pie para hacer un anuncio, comenzó a temblar y se desplomó.

En las imágenes se puede ver cómo los productores actuaron rápidamente para ir en auxilio de la conductora, mientras el director se iba a comerciales, cuenta RT.

OMG. What just happens to Wendy Williams??? pic.twitter.com/m7joNyOy8K

— Baby Bye (@1BabyBye) 31 de octubre de 2017