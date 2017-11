21 / noviembre / 2017

Presentan demanda de paternidad en contra de Sergio Lagos

La noticia trascendió este martes y el periodista se pronunció al respecto en su cuenta de Facebook.

Durante la jornada de este martes, comenzó a aparecer en algunos portales de Internet, que el periodista y presentador de televisión, Sergio Lagos, habría recibido una demanda de paternidad.

Es por esto que el comunicador quiso aclarar rápidamente el tema y, a través de su cuenta de Facebook, emitió un comunicado para explicar la situación.

“Respecto de lo que están publicando algunas redes sociales y medios digitales les quiero comentar que, efectivamente, hace algún tiempo recibí una demanda de paternidad. De manera voluntaria me allané al proceso y me realicé el examen de ADN. El resultado confirmó la paternidad biológica”, precisó.

En esa línea, agregó que “que no existan dudas: me haré cargo de todas las responsabilidades que me correspondan, teniendo siempre como meta el bien superior del niño, su cuidado y bienestar. Para mi mujer Denisse, y para mí, lo más importante es que todos los niños que se ven implicados en esta delicada situación estén protegidos al máximo”.

Con todo, enfatizó que “justamente, por la debida protección a los menores de edad, el Código Civil en su artículo 197, establece el secreto de los procesos en que se discuten temas de esta índole. Por lo mismo, desde ya les agradezco su respeto y prudencia”.

