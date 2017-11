Pronto podrás reproducir videos de YouTube en WhatsApp

29 / noviembre / 2017

WABeta Info el sitio que suele entregar información de WhatsApp ha informado que la aplicación trae novedades en su última actualización.

Resulta que el servicio de mensajería tiene lista la posibilidad de reproducir videos de YouTube directamente, sin tener que salir de la app. Algo que es característica de Telegram.

Note that the YouTube feature in WhatsApp is currently disabled, also if the changelog reports it. Probably they missed to enable it.

I will inform you when WhatsApp will enable it from the server, probably tonight.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 28 de noviembre de 2017