09 / noviembre / 2017

Un furioso Maradona trata de “traidores” a los chilenos por no dejar entrar a su “amigo Tyson” al país

El Pibe de oro se indignó luego de enterarse que el ex boxeador estadounidense no pudo ingresar a Chile por no cumplir la Ley de Extranjería.

Este jueves Mike Tyson llegaba a Chile para promocionar la ceremonia de los premios Space Awards. Sin embargo, el ex boxeador no pudo entrar al país por no cumplir la Ley de Extranjería, por lo que la Policía de Investigaciones decidió mandarlo de regreso a Estados Unidos.

La noticia se esparció rápidamente por la región, ya que esta es la segunda vez consecutiva que a Tyson le prohíben el ingreso a Chile. El año pasado no pudo entrar debido al mismo motivo.

Un país donde llegó la noticia fue Argentina, donde Diego Maradona salió en defensa de “su amigo” y trató de “traidores” a los chilenos.

Qué vergüenza no dejar entrar a mi amigo Tyson, a Chile. Por problemas que podemos tener todos. Cuando ellos traidores vendieron a los chicos en Malvinas.. y PINOCHET fue un genocida!!! Una publicación compartida por Diego Maradona (@_diegomaradona_10) el 9 de Nov de 2017 a la(s) 11:39 PST

“Qué vergüenza no dejar entrar a mi amigo Tyson, a Chile. Por problemas que podemos tener todos. Cuando ellos traidores vendieron a los chicos en Malvinas…y Pinochet fue un genocida”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto donde aparece con Tayson.

Pero lo que seguramente no sabe el ex futbolista argentino es que luego de no poder entrar a Chile, Tyson intentó hacer las gestiones para viajar a Argentina. Sin embargo, ahí también se le negó la entrada, por lo que deberá regresarse a su país, según informa 24 Horas.

Foto: Shutterstock

espectaculos

favendano

un-furioso-maradona-trata-de-traidores-a-los-chilenos-por-no-dejar-entrar-a-su-amigo-tayson-al-pais

nedmedia