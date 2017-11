Video: Despacho de la BBC fue interrumpido con la broma del gemido

13 / noviembre / 2017

Un nuevo video se ha convertido en viral, y esta vez está protagonizado por un periodista de la BBC y unos “llamativos sonidos”.

Resulta que la reportera Emma Vardy informaba seriamente sobre el Brexit, cuando de repente se empezó a escuchar los gemidos de una mujer, el mismo audios que se ha hecho muy popular en WhatsApp . Pero la chiquilla a pesar de los sonidos sexuales siguió “a morir” con su pega.

Luego que el video comenzara a viralizarse ella se enteró de lo que sucedió realmente, resulta que un grupo de amigos decidió jugarle una broma así que desde un furgón, emitieron los sonidos a todo volumen mientras Vardy realizaba su trabajo.

Thanks Pascale Day for your kind comments. This morning was a little (ahem) quieter 😇 https://t.co/o7Tkaf1NRz

— Emma Vardy (@EmmaVardyTV) 11 de noviembre de 2017