17 / noviembre / 2017

Video: Luis Fonsi busca repetir el éxito de “Despacito” con su nuevo tema “Échame la culpa”

Este jueves el puertorriqueño lanzó su nuevo tema “Échame la culpa” el que interpreta junto a Demi Lovato. Con esta canción el artista busca repetir el éxito de Despacito con el que además ganó recientemente cuatro premios en los Latin Grammy 2017.

“Grabar con Demi fue una experiencia muy bonita y lo que más me emocionó fueron sus ganas de cantar en español y lo perfeccionista que fue a la hora de la pronunciación de la letra de la canción. Musicalmente es perfecta, lo que hizo que fuese la producción vocal más fácil que he hecho en mi carrera”, dijo Fonsi sobre la ex chica Disney.

¡Aquí te dejamos el video!