Comparten adelanto del matrimonio entre Anastasia y Christian Grey en “50 sombras liberadas”

27 / diciembre / 2017

Los fanáticos de esta saga esperan con ansias el estreno del tercer capítulo y final de la historia basada en los libros de E. L. James, “50 sombras liberadas”.

Esta cinta llegará a los cines el próximo 8 de febrero y para entusiasmar al público la producción de la película dirigida por James Foley compartió un afiche en movimiento, donde se ve a Anastasia (Dakota Johnson) y Christian Grey (Jamie Dornan) bailando el día de su matrimonio.

Spend Christmas with the one that matters most. #FiftyShadesFreed pic.twitter.com/TSfivhDowE

— Fifty Shades Freed (@FiftyShades) 25 de diciembre de 2017