El humorista ganador de Viña que sufre de alcoholismo y vive de allegado con una vecina

01 / diciembre / 2017

El artista superó un cáncer hace tres años, pero la inseguridad ante el público lo hizo caer en el alcohol.

La vida tiene muchas vueltas. A veces se saborea el éxito y otras veces se puede estar abajo. Bien lo sabe el humorista Óscar Gangas que no lo está pasando nada de bien en el último tiempo.

El artista, que ganó antorcha de plata y de oro en Viña 2011, hace un tiempo superó un cáncer gástrico, pero ahora confiesa que es alcohólico.

Gangas vive de allegado en una pieza que le presta una vecina y confiesa que estuvo tres meses sin recibir ningún llamado para hacer una presentación, por lo que decidió comenzar a beber.

“He aceptado hacer eventos a beneficio por 30 o 50 lucas que me pasan para la bencina, que me entre la amargura y me den ganas de chupar, prefiero tener una actividad” , contó a Las Últimas Noticias .

Hace tres años fue diagnosticado con un cáncer gástrico que lo hizo bajar 30 kilos. “Tengo que controlarme cada dos meses”, confiesa sobre la enfermedad que tuvo.

Al ser consultado por qué se convirtió en un alcohólico, como él mismo declara, afirma que fue “por un tema de inseguridad que tiene que ver con mi pega: La gente prefiere ver a los standuperos y también personal porque mis hijos ya son grandes y se alejaron. Me separé de mi señora para no hacernos daño, aunque en buena onda”, relata.

“Yo soy vinero. Me tomo una copa o dos y me curo al tiro porque después de que me operaron por el cáncer me quedó un estómago del porte de un puño. Lo hago los fines de semana, el martes por lo general paro y si tengo eventos no tomo nada desde dos días antes”, cuenta.