15 / diciembre / 2017

Esta mujer dejó de sonreír a los 10 años por temor a las arrugas

Existen muchas personas que hacen de todo para verse perfectas y evitar a toda costa tener arrugas esto fue lo que le pasó a una mujer inglesa, pero lo que más llama la atención es que tomó esta decisión a los 10 años de edad.

Ella es Tess Christian quien hace un tiempo se hizo conocida al contar que había decidido mantener su piel sin imperfecciones, y que se notara lo menos posible el paso del tiempo. En una entrevista con Daily Mail en 2015, ella aseguró que “mi estrategia es más natural que el Botox y más efectiva que cualquier crema o tratamiento facial”.

La mujer dijo que motivada por las estrellas del cine que lucen casi perfectas tomó la opción de no volver a sonreír para así evitar que su rostro se arrugara: “Si sonreía, desarrollaba grandes mejillas de hamster que me hacían lucir trastornada. Miré a los íconos de la vieja escuela de Hollywood, como Marlene Dietrich, para inspirarme: ella nunca sonrió y me encantó ese glamour que emanaba”.

¿No será mucho?

Mira sus fotos acá:

Así luce a sus 50 años: