14 / diciembre / 2017

Este cabro se ha operado 9 veces para ser “igualito” a Ricky Martin

Fran Mariano es un joven que admira al guapetón Ricky Martin por lo que para parecerse a él ya se ha sometido a nueve cirugías. Al comenzar con este proceso este cabro empezó a ganar gran popularidad en su país natal Argentina y en redes sociales.

Pero tiempo antes ya se había hecho un poco conocido tras participar en el programa ‘Cuestión de peso’, ya que quería dar un giro a su vida por no sentirse una persona agraciada. Así perdió peso y luego siguió con el tema de las operaciones que te mencionamos: “Inicié en el año 2010, sin contar el botox y el metacrilato. La belleza te da un poder que es muy difícil de rechazar. Estás con un aspecto personal no muy agradable y la gente te trata diferente. La cirugía es un camino de ida. No puedes parar”, ha señalado a medios argentinos.

“Ya me dicen que me parezco mucho a Ricky Martin”, dice además de no descartar que los cambios continúen.