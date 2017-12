Facebook comenzó a probar función que evita comentarios

11 / diciembre / 2017

Facebook no para al momento de actualizar la aplicación y ofrecer un mejor servicio a los usuarios. Es por eso que con el fin de minimizar las “peleas” o malas experiencias la red social está trabajando en un nuevo tipo de comentarios que se realizan en un post.

Según información de el sitio The Next Web esta nueva función tiene que ver con comentarios privados que sólo pueden ser vistos por las personas que el usuario aprueba. Un ícono de un candado permitirá editar la visualización de los comentarios y esto se realizaría de una forma muy sencilla, sólo se debe hacer click en el comentario y aparecerá una ventana emergente con los ajustes de privacidad: amigos y autor del post; amigos solamente; autor del post y comentarista; y todos.

De esta manera se pretende evitar peleas cuando se está comentando sobre un tema importante y alguien se sale de contexto. Por el momento solo un grupo reducido tiene acceso a esta prueba.

Acá te dejamos un ejemplo:

NEW: Facebook is testing a private comments feature.

Lets you publish a comment on a post but select who is able to see it pic.twitter.com/9qE3BFmHBL

— Matt Navarra (@MattNavarra) 11 de diciembre de 2017