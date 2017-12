Hombre se robó a la muñeca sexual más deseada de Australia y ahora lo buscan desesperadamente

05 / diciembre / 2017

En Australia se ha registrado un robo un tanto inusual ya que el pasado fin de semana un sujeto se choreó de una tienda para adultos nada más y nada menos que a Dorothy la muñeca sexual más deseada en ese país.

El voluptuoso juguete llama bastante la atención por lo “real” que se ve, y además de medir 1.68 cms es bastante cara, ya que tiene un valor de aproximadamente dos millones de pesos chilenos.

En el video registrado por las cámaras de seguridad y compartido por la policía se puede ver cómo el sujeto la hizo cortita al momento de llevarse a la muñeca y apretar cachete. “Nos quedamos sin palabras“, escribió la policía al publicar la noticia en Facebook.

Detectives have released CCTV images after a burglary at an adult entrainment store in Moorabbin this week. A life sized doll has been stolen. More ➝ https://t.co/t2sQH0inSB pic.twitter.com/N3MHMfkeTE

— Victoria Police (@VictoriaPolice) 5 de diciembre de 2017