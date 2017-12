15 / diciembre / 2017

La aplaudida carta de un profesor de Valparaíso a los padres justo antes de la entrega de notas

Sus emotivas palabras fueron elogiadas en las redes sociales y generaron todo tipo de reflexiones.

El término de año siempre trae consigo ciertas responsabilidades que se relacionan con el trabajo o con las festividades que se acercan. Sin embargo, para quienes aún asisten al colegio, el fin de semestre también implica lo que muchos evitan: la entrega de notas.

Debido a que muchas veces los niños se encuentran expuestos a demasiada presión para rendir de buena forma en las diferentes asignaturas, un profesor de Valparaíso llamado Jorge Moreira, le envió una emotiva carta a los padres y apoderados, según indica El Dínamo.

MIREN LO QUE NOS DIO NUESTRO PROFESOR pic.twitter.com/ZOvGPcpCtc — pancha (@inzaynloki) 13 de diciembre de 2017

“Recuerden que entre nuestros estudiantes hay algunos artistas que no necesitan entender mucho matemáticas, científicos que no se preocuparán mucho por la historia o filosofía, músicos cuyas calificaciones de química tal vez no serán las mejores, deportistas cuyas aptitudes físicas serán muy importantes para su disciplina”, escribió.

En esa línea, agregó que “si su hijo no consigue las mejores notas, no les quite la confianza en sí mismo, ni su dignidad. Díganle que están bien, que solo son notas, que aún así están hechos para cosas grandes en la vida, no les quiten los sueños y talentos. Hagan esto y vean a sus hijos conquistar el mundo”.

“Lindo mensaje de parte de un profesor”, “mensaje que necesitan muchos niños y jóvenes” y “no todos serán médicos o ingenieros, encontrar lo que les gusta y apoyarlos con todo”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Como era de esperar, su mensaje se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Fotos: Shutterstock.