La doble de Jennifer Lawrence que causa furor en Instagram por su enorme parecido

06 / diciembre / 2017

La joven de 17 años impactó en las redes sociales, e incluso afirmó que en la calle la confunden con la celebridad.

Cada cierto tiempo, en Internet aparecen nuevas personas comunes y corrientes que resultan ser idénticas a estrellas de Hollywood.

Y es que esta vez se trata de Alexia Maier (17), de Florida, Estados Unidos, cuyo parecido con la actriz Jennifer Lawrence es realmente impactante.

“En mi pueblo natal, le gente no espera encontrarse con una celebridad real. Así que me han dicho que me parezco a ella, pero nunca confundido. Sin embargo, cuando visité Nueva York, la gente me pedía autógrafos”, aseguró según indica el sitio Upsocl.