11 / diciembre / 2017

Lanzan primer teaser de la nueva película de Pokémon

Hace poco se estrenó la cinta “Pokémon: Yo te elijo” y ya ha comenzado la promoción de la próxima cinta de la exitosa serie, ya que el programa de televisión infantil de Japón, Oha Suta, reveló el primer teaser tráiler de Pokémon 2018.

El film será una coproducción entre Oriental Light and Magic (OLM), el estudio que históricamente se ha hecho cargo de la animación, y WIT studio, los mismos que están detrás de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan, en inglés).

Aunque no se maneja mayor información sobre esta película al ver las imágenes de este adelanto se puede ver que Ash contará con una nueva vestimenta, habrá un personaje femenino nuevo y probablemente el pokémon legendario que reaparecerá será Lugia.

Al final del teaser se puede escuchar la versión japonesa de la canción que despertaba a esta gigantesca ave marina, que fue tocada por Melody en una ocarina en forma de caracola en la cinta Pokémon 2000.

El estreno de la película está programado para el próximo 13 de julio del 2018.