06 / diciembre / 2017

Las canciones y artistas más escuchados en Chile y el mundo en Spotify este 2017

Y como ya es común en estas fechas siguen los recuentos, y esta vez es el turno de Spotify que reveló los gustos musicales usuarios de Chile y el mundo en lo que llama “Flashback 2017”.

En nuestro país Mon Laferte se coronó como la artista nacional más escuchada y su éxito “Amárrame” fue la canción más reproducida de un artista chileno.

Sobre muisca general los chilenos dejaron en primer lugar al venezolano Danny Ocean, que con “Me Rehúso”, se convirtió en la canción más escuchada en Chile, mientras que “Despacito” que quedó en segundo lugar.

Por otra parte el artista más escuchado en el país fue Ozuna, y lo siguen J Balvin, Bad Bunny, Daddy Yankee y Nicky Jam.

Este fenómeno también se vivió a nivel mundial, convirtiéndose en un año clave para la música latina, la que aumentó un 110% sus reproducciones. Además por primera vez dos temas latinos llegaron al número uno en Spotify: “Despacito” y “Mi Gente”.

Siguiendo con el recuento te contamos que a nivel mundial, el artista más escuchado fue Ed Sheeran con más de 47 millones de oyentes mensuales.

Otra cosa que llama bastante la atención en este recuento fue que el 13 de junio fue el día en que se escucharon más canciones por usuario.

Acá te dejamos el detalle de este ranking de Spotify en Chile

Los 10 Artistas Más Escuchados en Chile

1. Ozuna

2. J Balvin

3. Bad Bunny

4. Daddy Yankee

5. Nicky Jam

6. Ed Sheeran

7. Yandel

8. Maluma

9. Shakira

10. Farruko

Top 10 Artistas Chilenos más escuchados en el país

1. Mon Laferte

2. Villa Cariño

3. Movimiento Original

4. Los Prisioneros

5. Los Bunkers

6. Noche de Brujas

7. SantaFeria

8. Moral Distraída

9. Los Tres

10. Gepe

Top 10 canciones de Artistas Chilenos

1. Amárrame – Mon Laferte

2. Tu Falta De Querer – Mon Laferte

3. Amor Completo – Mon Laferte

4. Si Tú Me Quisieras – Mon Laferte

5. Serenata cruel – Villa Cariño

6. Hacerlo de Día – Moral Distraída

7. Más De La Mitad – Camila Gallardo

8. Para dormir contigo otra vez – Villa Cariño

9. Tormento – Mon Laferte

10. Llueve Sobre La Ciudad – Los Bunkers

Las cifras del año en el mundo

Los 10 artistas más escuchados de 2017:

1. Ed Sheeran

2. Drake

3. The Weeknd

4. Kendrick Lamar

5. The Chainsmokers

6. Daddy Yankee

7. Coldplay

8. Future

9. Imagine Dragons

10. Bruno Mars

Artistas Femeninas Más Escuchadas

1. Rihanna

2. Taylor Swift

3. Selena Gomez

4. Ariana Grande

5. Sia

Artistas Masculinos Más Escuchados

1. Ed Sheeran

2. Drake

3. The Weeknd

4. Kendrick Lamar

5. Daddy Yankee

Canciones más reproducidas

1. Shape of You – Ed Sheeran

2. Despacito – Remix – Luis Fonsi, Daddy Yankee feat. Justin Bieber

3. Despacito – Luis Fonsi feat. Daddy Yankee

4. Something Just Like This – The Chainsmokers & Coldplay

5. I’m the One – DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne