19 / diciembre / 2017

Lucas de “Stranger Things” revela desconocidos detalles de su polémico beso en la serie

La escena desató todo un debate entre los fanáticos y aún continúa dando que hablar.

Varios son los seguidores que estuvieron largos meses a la espera de la segunda temporada de “Stranger Things”, la que dejó más que satisfechos a sus adeptos.

Sin embargo, esta vez también fue tema todo lo que ocurrió detrás de cámaras con estos queridos personajes que tantas alegrías nos han dado.

Y es que una escena en particular, que incluso desató una polémica, fue la que más llamó la atención. Se trata del momento en que Lucas Sinclair y Max Hargrove, interpretados por Caleb McLaughlin y Sadie Sink, respectivamente, protagonizaron un beso.

Pese a que muchos lo encontraron tierno, lo cierto es que otros no estuvieron de acuerdo con que menores de edad hayan tenido que dar su primer beso de esa forma, luego de que en una entrevista para el especial de Netflix “Beyond Stranger Things with the Duffer Brothers”, Sadie insinuara que el beso la podría haber estresado, según indica el sitio E Online.

Caleb se pronunció al respecto y señaló que estaba “muy nervioso, muy nervioso”, en el programa de Harry Connick Jr.

“No estaba listo. Fue muy interesante y entretenido también, porque me ayudó a superarlo. Estaban como 242 extras, no sé realmente los números, 242 extras viendo… Y también fueron fanáticos del show y quedaron atrapados en los de Eleven y Mike que estaba pasando también”, precisó.

En esa línea, explicó además que tuvieron que grabar la escena “como 100 veces. Fue una locura”.

Fotos: Captura de Youtube.