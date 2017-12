Mark Hamill se disculpa tras realizar críticas a su personaje en “Star Wars: The Last Jedi”

27 / diciembre / 2017

Hace unos días te contábamos sobre las críticas realizadas por Mark Hamill a su personaje en Star Wars: The Last Jedi ya que señaló que la visión de Luke Skywalker difería de la visión que director mostró en la cinta. Al parecer el destacado actor analizó sus dichos y ahora expresó su arrepentimiento a través de redes sociales.

I regret voicing my doubts & insecurities in public.Creative differences are a common element of any project but usually remain private. All I wanted was to make good movie. I got more than that- @rianjohnson made an all-time GREAT one! #HumbledHamill https://t.co/8ujJfBuEdV

— @HamillHimself (@HamillHimself) 26 de diciembre de 2017