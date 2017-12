¿Me estoy volviendo loco?: El curioso GIF que te hará escuchar un sonido inexistente

07 / diciembre / 2017

La imagen en movimiento en tiene sonido pero muchas personas aseguran oírlo.

Parece una locura. En Twitter se ha vuelto viral un curioso GIF, que hace que muchas personas escuchen un sonido inexistente. Bueno, se trata de un fenómeno que tiene una explicación racional.

Se trata de una imagen en movimiento, que muestra a una torre de alta tensión saltando una cuerda. La verdad, no tiene ningún sonido, pero muchas personas aseguran oírlo. ¿Lo escuchas?

Does anyone in visual perception know why you can hear this gif? pic.twitter.com/mcT22Lzfkp

— Lisa DeBruine 🏳️‍🌈 (@lisadebruine) 2 de diciembre de 2017