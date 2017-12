19 / diciembre / 2017

“No sé si lo lograré”, el conmovedor mensaje de Alexis Sánchez en su cumpleaños número 29

El delantero del Arsenal compartió una galería de fotos en Instagram junto a unas emotivas palabras

Este 19 de diciembre está de cumpleaños Alexis Sánchez, uno de los mejores futbolistas chilenos de todos los tiempos. El Niño Maravilla es un activo usuario de las redes sociales, por lo que muchos estaban esperando si el delantero del Arsenal publicaba algo en este día tan importante para él.

Y fue su cuenta de Instagram la red social elegida para publicar un emotivo mensaje que resume en parte, el largo y exitoso camino recorrido por este crack nacido en Tocopilla hace ya 29 años.

“Nací el 19 de diciembre de 1988 en Tocopilla (Chile ) tenía un sueño, ser jugador de fútbol , un día me dijeron que querían verme entrenar con los juveniles de Cobreloa, estaba feliz y nervioso, mire el primer entrenamiento y pensé son muy buenos no sé si lo lograré, en ese momento no sabía que habían jóvenes tan buenos para fútbol y tenían los zapatos de último modelo … bueno, tuve mi primer entrenamiento y al tocar la primera pelota con mis pies, pensé en mi familia. DIJE” ESTE ES MI SUEÑO Y NADIE ME LO IMPEDIRÁ…”, escribió en la red social.

Rápidamente la publicación se ha viralizado por la web y se ha llenado de comentarios y felitaciones.

