07 / diciembre / 2017

Ryan Reynolds será Pikachu en película live-action

Finalmente se dio a conocer el nombre de quien encarnará a Pikachu en la primera película live-action de Pokémon: Detective Pikachu. se trata de Ryan Reynolds.

Según información de The Hollywood Reporter, el actor se sumará a un elenco que hasta ahora está conformado por Justice Smith(The Get Down) y Kathryn Newton (Big Little Lies).

Esta producción es una adaptación del videojuego de Nintendo 3DS, Great Detective Pikachu, donde el popular roedor eléctrico es capaz de hablar y se dedica a resolver misterios.

Detective Pikachu será llevada a Japón por la distribuidora Toho, mientras que en occidente aterrizará gracias a Universal Pictures.