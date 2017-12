26 / diciembre / 2017

Sexy joven deja al descubierto un pequeño “detalle” que causa sorpresa entre sus fans

El video publicado en Facebook ya supera las 740 mil reproducciones.

Una sexy joven se quiso dirigir a sus seguidores para contarles que estaba sufriendo un fuerte cuadro gripal, pero terminó dejando al descubierto un pequeño “detalle” que ahora es viral en la web.

Mientras trataba de explicar lo que le estaba sucediendo, fue interrumpida por una fuerte tos que reveló un su secreto: una voz de bastante aguda, consigna La República.

“Perdónenme, es que ando algo malita”, dijo la rubia después de este impase, que no era otra cosa que una broma que se viralizó por Facebook.

“¡Esa sí que es una voz de macho!”, “A esto me refiero cuando digo se me sale mi voz de hombre”, “Y yo que me ando quejando de que tengo voz de hombre”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación, la mayoría de mujeres.

El video fue publicado en Facebook por la cantante Brenda Rosh, cuya broma ya supera las 740.000 reproducciones.

Foto: Captura de video