26 / diciembre / 2017

Video: Conoce al “Niño magneto” que asombra a todos en redes

La historia de un peque llamado Zulfikar Ibrahim se ha vuelto viral, esto debido a su impresionante “capacidad” ya que atrae objetos metálicos a su vientre. En redes sociales algunos usuarios lo han comparado con un superhéroe mientras que otros expresan su incredulidad.

Esta noticia ha sido cubierta por distintas medios internacionales que han bautizado a este menor sirio como el “Niño magneto”.

Estábamos comiendo y la cuchara se me cayó; la levanté pero se pegó a mi estómago. Me dejó asombrado. Mi abuelo me quitó la cuchara, la limpió y volvió a ponerla en la bandeja. Tomé un tenedor y una cuchara, y se pegaron de nuevo” ha explicado Zulfikar.