¡Alexis Sánchez ya es jugador de Manchester United!

22 / enero / 2018

Y al fin se acabó la teleserie, y se da término a todas las especulaciones sobre el futuro del chileno, ya que este lunes se confirmó al fin la llegada del destacado jugador al Manchester United.

De esta forma Alexis Sánchez deja el Arsenal , equipo donde jugó por tres años y medio para ser el nuevo “7” de los “Diablos Rojos”.

Cabe destacar que en junio de 2018 vencía su contrato, pero tanto el futbolista como su ahora exclub no quisieron esperar hasta el receso del verano europeo.

¡Todo el éxito para Alexis!

🎹 Ladies and gentlemen, please take your seats. Introducing #Alexis7…#GGMU #MUFC @Alexis_Sanchez pic.twitter.com/t9RIIx4mE4

— Manchester United (@ManUtd) 22 de enero de 2018