08 / enero / 2018

Brad Pitt ofreció millonaria suma de dinero para ver capítulo de “Game of Thrones” con Emilia Clarke

Brad Pitt participó en una subasta solidaria en Los Ángeles organizada por el actor Sean Penn , la que tenía por objetivo recaudar fondos en ayuda de Haití.

En ella el artista ofreció US$ 120.000 ($72 millones) para ver un episodio de Game of Thrones junto a una de las protagonistas de la exitosa serie, Emilia Clarke, pero a pesar de la millonaria suma ofrecida no logró su objetivo.

La subasta comenzó con un postura inicial de US$ 20 mil, comenzó a subir rápidamente y casi se vuelve más atractiva. “¿Está el rey del norte aquí?”, preguntó el martillero, queriendo sumar a Kit Harington a la oferta, pero sin éxito. Finalmente un asistente anonimo ofreció US$ 160 mil y se declaró ganador.