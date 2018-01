29 / enero / 2018

Bruno Mars fue el gran ganador de los Grammy

Este domingo se realizó la entrega número 60 de los premios Grammy, en la ciudad de Nueva York, y el gran triunfador de importante premiación fue Bruno Mars.

El cantante obtuvo seis galardones, entre ellos, Canción del Año, Disco del Año y Grabación del Año que son una de las categorías más importantes para los artistas.

Por otra parte Jay Z fue el gran perdedor, ya que no ganó ningún gramófono de oro aunque fuera el más nominado, con ocho categorías que incluían su nombre.

Cabe destacar que la ceremonia estuvo plagada de mensajes a favor de las causas que remueven estos días, siendo lo racial lo más simbólicamente presente y con“Despacito” representando a lo latino, aunque no ganando ningún premio.

Revisa acá el listado completo de los ganadores.

GRABACIÓN DEL AÑO: “24K Magic”, de Bruno Mars

ÁLBUM DEL AÑO: 24K Magic, de Bruno Mars

CANCIÓN DEL AÑO: “That’s What I Like”, de Bruno Mars

MEJOR ARTISTA NUEVO: Alessia Cara

MEJOR SOLISTA POP: Ed Sheeran, “Shape of You”

MEJOR ÁLBUM DE HIP HOP: Kendrick Lamar, DAMN.

MEJOR ÁLBUM COUNTRY: Chris Stapleton, From a Room: Volume 1

MEJOR AMERICANA ALBUM: Jason Isbell and the 400 Unit, The Nashville Sound

MEJOR ÁLBUM CONTEMPORANEO INSTRUMENTAL: Jeff Lorber Fusion, Prototype

MEJOR CANCIÓN DE ROCK: Foo Fighters, “Run”

MEJOR ÁLBUM DE ROCK: The War on Drugs, A Deeper Understanding

MEJOR ACTUACIÓN DE ROCK: You Want it Darker -Leonard Cohen

MEJOR RAP/SUNG PERFORMANCE: Loyaly, Kendrick Lamar Ft. Rihanna

MEJOR ÁLBUM DE COMEDIA: The Age Of Spin & Deep In The Heart Of Texas, Dave Chappelle.

Las categorías no transmitidas por TV:

Mejor Álbum de Pop Vocal: ÷ (Divide), de Ed Sheeran.

Mejor Canción Rap: HUMBLE, de Kendrick Lamar.

Mejor Interpretación de Rap: HUMBLE, de Kendrick Lamar.

Mejor Video Musical: HUMBLE, de Anthony Tiffith, Dave Meyers, Dave Free.

Mejor Canción R&B: That’s What I Like, de Bruno Mars, James Fauntleroy II y Philip Lawrence.

Mejor Interpretación de R&B: That’s What I Like, de Bruno Mars.

Mejor Álbum de R&B: 24K Magic, de Bruno Mars.

Mejor Álbum Rock, Urbano o Alternativo Latino: Residente, de Residente.

​Mejor Álbum Pop Latino: El Dorado, de Shakira.

Mejor Álbum Latino Tropical Tradicional: Salsa Big Band, de Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta.

Mejor Álbum Latin Jazz: Jazz Tango, de Pablo Ziegler Trío.

Mejor Grabación Dance: Tonite, de LCD Soundsystem.

Mejor Álbum de Música Urbana Contemporánea: Starboy, de The Weeknd.

Mejor Álbum de Música Alternativa: Sleep Well Beast, de The National.

Mejor Actuación de Dúo o Grupo Pop: Feel It Still, de Portugal. The Man.

Mejor Canción Escrita para una Película, Televisión u Otro Medio Visual: How far I’ll go, de Lin-Manuel Miranda.

Mejor Interpretación de Metal: Sultan’s Curse, de Mastodon.

Mejor Álbum de Reggae: Stony Hill, de Damian Marley.

Mejor Álbum de Teatro Musical: Dear Evan Hansen, de Ben Platt, Justin Paul, Alex Lacamoire…

Mejor Productor del Año, No Clásica: Greg Kurstin, por Concrete and Gold, Dusk Till Dawn, Wall of Glass, etc.

Mejor Composición Instrumental Escrita para una Película, Televisión u otro Medio Visual: La La Land, de Justin Kurwitz.

Mejor Álbum de Dance/Electrónica: 3-D The Catalogue, de Kraftwerk.

Mejor Video Musical de Formato Largo: The Defiant Ones, de Allen Hughes, Broderick Johnson, Andrew Kosove, etc.

Mejor Álbum de Bluegrass: Laws of Gravity, de Infamous Stringdusters.

Mejor Diseño de Embalaje: El Orisha de la Rosa, de Magín Díaz, Juan Felipe Martínez, Claudio Roncoli, etc.

Mejor Diseño de Embalaje: Pure Comedy, de J. Tillman, Sasha Barr y Edward Steed.

Mejor Álbum Pop Vocal Tradicional: Tony Bennett Celebrates 90, de Tony y Dae Bennett.

Mejor Interpretación de Música Country Dúo/Banda: Better Man, de Little Big Town.

Mejor Álbum de World Music: Shaka Zulu Revisited: 30th Anniversary Celebration, de Ladysmith Black Mambazo.

Mejor Álbum de Folk: Mental Illness, de Aimee Mann.

Persona del Año MusiCares: Fleetwood Mac.

Mejor Arreglo para Álbum, No Clásica: 24K Magic, de Serban Ghenea, Tom Coyne, Charles Moniz y otros.

Mejor Álbum de Jazz Instrumental: Rebirth, de William Edward Childs.

Mejor Interpretación Solista de Canción Country: Either Way, de Chris Stapleton.

Mejor Compilación para un Medio Visual: La La Land, de Justin Hurwitz, Marius de Vries.

Mejor Álbum de Americana: The Nashville Sound, de Jason Isbell, The 400 Unit.

Mejor Grabación de Ópera: Berg: Wozzeck, Op. 7 (Live), de Roman Trekel, Anne Schwanewilms y Hans Graf.

Mejor Interpretación R&B Tradicional: Redbone, de Childish Gambino.

Mejor Álbum de Gospel: Let Them Fall in Love, de CeCe Winans.

Mejor Álbum de Jazz Vocal: Dreams and Daggers, de Cécile McLorin Salvant.

​Mejor Composición Instrumental: Three Revolutions, de Arturo O’Farrill.

Mejor Arreglo Instrumental: Escapades For Alto Saxophone And Orchestra. From Catch Me If You Can, de John Williams.

Mejor Interpretación de Orquesta: Shostakovich: Symphony no. 5 / Barber: Adagio, por Orquesta Sinfónica de Pittsburgh, Manfred Honeck.

Mejor Álbum de New Age: Dancing On Water, de Peter Kater.

Mejor Interpretación/ Canción de Música Cristiana Contemporánea: What A Beautiful Name, de Hillsong Worship, Brooke Fraser y Ben Fielding.

Mejor Grabación Remezclada, No Clásica: You Move (Latroit Remix), de Dennis White.

Mejor Álbum de Sonido Envolvente: Early Americans, de Jane Ira Bloom.

Mejor Álbum de Blues Contemporáneo: Tajmo, de Keb’ Mo’ y Taj Mahal.