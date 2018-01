Con 43 años y 7 hijos esta mujer deslumbra en Instagram luciendo como una veinteañera

17 / enero / 2018

Jessica Enslow tuvo a su primer hijo los 19 años en 1994. Desde ese entonces se dedicó a criar y tuvo en total siete niños. La mujer oriunda de Utah, Estados Unidos, siempre tuvo problemas de peso. Su aspecto cambió aún más cuando dio a luz a sus bebés, debido a que la mayoría de las mujeres tienden a ganar kilos en el embarazo.

Sin embargo, no se dejó caer y quiso hacer realidad el sueño de ser atlética a pesar del paso del tiempo.

La mujer a través de su cuenta de Instagram ha mostrado cómo cambió su silueta por una mucho más delgada, luego de adoptar hábitos saludables. Jessica luce tan espectacular que deslumbra en la redes sociales, donde comparte fotos en las que sus más de 138 mil seguidores confunden a su hija de 23 años como su hermana.

“Me impactó la cantidad de grasa que había obtenido con mi primer embarazo. Recuerdo llegar a casa desde el hospital esperando saltar directamente a mis jeans antes del embarazo, pero no podía subirlos más de la mitad del muslo. Fue muy deprimente y no me sentí muy bien conmigo mismo. Me di cuenta de que esto era más que solo peso del bebé y que tendría que comenzar a hacer ejercicio regularmente para arrojar los kilos de más”, comentó en una de sus publicaciones en Instagram.