31 / enero / 2018

El tierno tutorial de una nieta para que su abuela aprenda a enviar audios por WhatsApp

Melissa Corbetto es una bloguera y editora que se las ingenio para enseñarle a su abuela cómo enviar mensajes de voz por WhatsApp , esto para que se comunicaran durante el viaje de la anciana.

“Le hice un guía a mi abuela de 82 para que me mande audios cuando esté de viaje. Ahora tengo miedo de que el Moma o algún museo me reclame esta obra de arte moderno y mi abue no pueda aprender”. escribió la joven en Twitter tras compartir su útil tutorial.

“La guía para el cel de Chicha” se titula la guía hecha por la chiquilla , la cual se viralizó en cosa de minutos causando mucha ternura en mas de uno que además dejaron sus comentarios.

Según dijo Melissa “Chochi” se dedica cada día a estudiar el tutorial. Sin embargo, no ha estado exento de dificultades, “especialmente la parte de no presionar fuerte la pantalla, pero va queriendo”

Le hice un guía a mi abuela de 82 para que me mande audios cuando esté de viaje. Ahora tengo miedo de que el Moma o algún museo me reclame esta obra de arte moderno y mi abue no pueda aprender 😂😂😂😂 pic.twitter.com/xBykd3obu5 — Meli Corbetto (@melicorbetto) 27 de enero de 2018

Estas son algunas de las reacciones de los usuarios.

Me encanta que remarques el “DESPACITO” “SUAVE”, mi abuela tiene 80 iconos repetidos por apretar como si estuviera martillando — 𝓐𝓲𝓵𝓮𝓷 (@ailuvilche) 29 de enero de 2018

Nietos como vos todos deberían tener ! Vales oro ! Mi abuelo (87) usa mail, Facebook y whatsapp y tiene la compu llena de papelitos explicativos 😅.

Da gusto ver gente que también ama a sus abuelos. Abrazos a ambas. — Raque Burkardt 🌼 (@Itsreichel) 29 de enero de 2018

Qué lindo poder disfrutar de tu abuela!! Estoy segura q todavía te mal cría!! Me encantó tu historia!! ❤️ — El tweet de Andi✈️ (@andreamedina10) 29 de enero de 2018