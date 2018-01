Stranger Things: Millie Bobby Brown confesó cómo se sintió al tener que raparse para la serie

17 / enero / 2018

La exitosa serie de Netflix, “Stranger Things”, que tuvo una aplaudida segunda temporada, continúa dando que hablar. Y es que el cariño por sus queridos personajes traspasó la pantalla, pues los actores cada vez tienen más fanáticos que desean saber detalles de su vida.

Esta vez fue Millie Bobby Brown quien confesó algo que nadie sabía y que se relaciona con los sentimientos que tuvo cuando tuvo que rapar su cabeza para interpretar al personaje de Eleven.

En esa línea, agregó que “el día que me rapé fue el momento más poderoso de mi vida. En el momento en que el último mechón de cabello cayó, fue el momento en que toda mi cara estuvo en el show y no me pude ocultar detrás de mi cabello como solía hacer. Cuando me vi en el espejo me di cuenta de que tenía un trabajo que hacer. Inspiración”, según indica E Online.

Mira a continuación el momento:

The day I shaved my head was the most empowering moment of my whole life. The last strand of hair cut off was the moment my whole face was on show and I couldn’t hide behind my hair like I used to. As I looked in the mirror I realized I had one job to do. Inspire. pic.twitter.com/k65c7dGId1

— Millie Bobby Brown (@milliebbrown) 14 de enero de 2018