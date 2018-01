Elton John se retirará de los escenarios tras realizar su próxima gira

24 / enero / 2018

El destacado artista británico ha anunciado que se retirará de los escenarios tras 50 años de carrera y lo hará realizando una gira mundial.

El tour comenzará en septiembre del 2018 y durará tres años y según él mismo dijo será la de “mayor producción” que ha hecho nunca.

Tras su retiro, el intérprete de 70 años, se dedicará a estar más tiempo con sus hijos.

A través de redes sociales Elton John realizó el anunció:

The yellow brick road leads to… The #EltonFarewellTour!

Get tickets for Elton’s final tour and watch the incredible Farewell Yellow Brick Road Tour launch video at https://t.co/fEQsOiiRjO. pic.twitter.com/pyiPP3KHuN

— Elton John (@eltonofficial) 24 de enero de 2018