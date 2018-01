18 / enero / 2018

¡Emocionante! Niña le canta “You are my sunshine” a su hermano con Síndrome de Down

Amanda Bowman Gray es la mamá de los protagonistas de uno de los virales del momento en los Estados Unidos. El vídeo es tan tierno y emotivo que en menos de 48 ya tiene más de 31 millones de reproducciones en Facebook. En el registro de sólo tres minutos se muestra a la pequeña Lydia interpretando una canción en compañía de Bo, su hermano de sólo dos años que padece de Síndrome de Down.

Lo emocionante del video es que la niña canta el tema de Johnny Cash, “You are my sunshine” (Tú eres mi sol) y se la dedica a su hermanito, que balbucea mientras ella canta. Según publicó el sitio KTVU el menor sólo sabe 12 palabras, las que ha aprendido en gran parte a la músicoterapia que realiza con su hermana y con sus mismos padres que son músicos.

Bo Gray tiene 2 años, tiene sindrome de down y nació con problemas en el corazón y los pulmones. Los médicos habían diagnosticado que el pequeño no iba a aprender a hablar hasta por lo menos los tres años. Pero todo eso cambió gracias a la música.

“Mi hija Lydia estaba vigilando a Bo mientras yo estaba en la ducha. Salí y me encontré con esto. Si ella no hubiese tenido una guitarra no sé cómo le habría cuidado. Esta fue su forma de hacerlo. Es una prueba de que la musicoterapia funciona”, escribió Amanda en Facebook, explicando que el pequeño tiene “25 meses de edad y solo tiene 12 palabras en su vocabulario”. “Cada palabra que ha aprendido ha sido a través de la música y cantando”, explicó Amanda.