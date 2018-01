08 / enero / 2018

Estas son los temas más escuchados a la hora de hacer deporte según Spotify

El servicio de streaming compartió las canciones más populares escuchadas por los usuarios al momento de realizar deporte.

Por segundo año consecutivo “Till I Collapse” de Eminem es el tema más reproducido a nivel mundial para hacer ejercicio. Otros que figuran en el listado son Kendrick Lamar y Dua Lipa con “Rules” .

Por otra parte en Chile el cantante que lidera este ranking es Danny Ocean con “Me Rehúso” seguido por lo nuevo de Luis Fonsi y Demi Lovato “Échame la culpa”.

Cabe destacar que según los datos de audiencia el streaming de playlists de entrenamiento aumenta justo después del 1 de enero, y alcanza su punto máximo alrededor del 24 de enero. Después de eso, el número de escuchas de las playlist se nivela después del 14 de febrero.

Más escuchadas a nivel mundial para hacer ejercicio:

1- Eminem – Till I Collapse

2- Post Malone – Rockstar

3- Eminem – Lose Yourself – Soundtrack Version

4- Kendrick Lamar – HUMBLE.

5- Axwell /\ Ingrosso – More Than You Know

6- J Balvin – Mi Gente (feat. Beyoncé)

7- Camila Cabello – Havana

8- Jax Jones – You Don’t Know Me – Radio Edit

9- Dua Lipa – New Rules

10- Kanye West – POWER

Más escuchadas en Chile para hacer ejercicio:

1- Danny Ocean – Me Rehúso

2- Luis Fonsi – Échame la Culpa

3- Dua Lipa – New Rules

4- Ed Sheeran – Shape of You

5- Jesse & Joy – 3 A.M.

6- J Balvin – Mi Gente

7- Shakira – Perro Fiel

8- Jason Derulo – Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign)

9- Becky G – Mayores

10- Major Lazer – Lean On (feat. MØ & DJ Snake)