Filtran imágenes de “Avengers 4” y comienzan las teorías sobre la trama

12 / enero / 2018

Los seguidores del universo Marvel han sido sorprendidos con imágenes del rodaje de Avengers 4, ya que el portal “JustJared” se encargó de compartirlas y al parecer y tal como pensaban los fans los superhéroes viajarán en el tiempo.

De hecho en las fotografías se puede ver a Tony Stark, Hulk y el Capitán América usando el antiguo traje de la primera entrega de “Los Vengadores”. Además se puede ver a Ant-Man (Paul Rudd).

Pero eso no es todo ya que los personajes llevan un extraño dispositivo en sus manos.

Por el momento no hay mayores detalles como cuál será su título por ejemplo, sólo sabe que llegaría a los cines en mayo de 2019. Pero lo que sí está está clarito es el estreno de “Avengers 3” para el 4 de mayo próximo.

Chris Evans & his #Avengers co-stars were seen on set today, and at one point, they were all seen joking around & laughing together. See all the new pics! https://t.co/Ry588kIULs

— JustJared.com (@JustJared) 10 de enero de 2018