08 / enero / 2018

Natalie Portman dejó a todos callados con “la mejor frase” de los Globos de Oro

La actriz quiso dejar en evidencia la falta de mujeres nominadas en la categoría de Mejor Director.

Este domingo fue la entrega de los Globos de Oro. Una versión que se realiza en medio de la ola de acusaciones de acoso sexual en contra de productores y reconocidos actores de la industria.

Fue en ese ambiente en que Natalie Portman se despachó una frase que dejó a todos callados y que fue catalogada como “la mejor frase de la noche” por los usuarios de las redes sociales.

La actriz, quien fue la encargada de presentar junto a Ron Howard el premio a Mejor Director, quiso dejar en evidencia la falta de mujeres nominadas en esa categoría.

Natalie Portman es LA JEFA: pic.twitter.com/abfUesB65h — Gina Tost (@GinaTost) January 8, 2018

“And here are the all male nominees” (Y aquí están todos los hombres nominados), fue la frase que se despechó la protagonista de El Cisne Negro y que provocó una risa nerviosa en su compañero.

Las redes sociales celebraron las palabras de Portman y calificaron su intervención como “la mejor frase de la noche”.

natalie portman les cagó la celebración a todos los nominados a mejor dirección porque TODOS SON HOMBRES y ella lo dijo tal cual 🙌🏼 — Gabriela Zavaleta (@_zavandija) January 8, 2018





#goldenglobes Natalie Portman debió terminar esa frase así: pic.twitter.com/JgfkhbJLBS — Brunella Portilla B. (@Brunellapb) January 8, 2018





Fotos: Captura de video