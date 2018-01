Netflix anuncia oficialmente la secuela de “Bright”

03 / enero / 2018

Netflix lanzó la película “Bright” el pasado 22 de diciembre y si bien fue la cinta más vista del catálogo durante su primera semana de estreno ha sido una de las producciones más criticadas de la compañía.

A pesar de ello la misma plataforma de streaming a través de sus redes sociales ha anunciado que esta historia de fantasía orcos y policías tendrá una secuela.

La producción nuevamente estará protagonizada por Will Smith y Joel Edgerton y por ahora se desconoce su fecha de estreno.

ANNOUNCEMENT: Orc auditions for the @BrightNetflix sequel are now closed. Thank you. Have a nice day. pic.twitter.com/QnVqkgYRkE

— Netflix US (@netflix) 3 de enero de 2018