Regó 5 años las plantas que le encargó su mujer antes de morir hasta que se dio cuenta que eran de plástico

“Cuando viajé para ayudarlo a mudarse todos nos dimos cuenta de que las plantas eran de plástico”, dijo Nicol a HuffPost. “Él me preguntaba por qué todavía se veían tan bien” agregó. Antonia Nicol , hija de la pareja, compartió detalles de la broma divertida de su difunta madre en Twitter el martes.

Before my mum passed away, she gave my dad strict instructions to water the plants in the bathroom. He’s been religiously watering them & keeping them alive. They look so amazing he decided to take them to his new home, only to discover they are plastic! Can hear my mum chuckling pic.twitter.com/N87giD5zKT

— Antonia Nicol (@Flaminhaystack) 16 de enero de 2018