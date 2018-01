31 / enero / 2018

Retrato de joven argentina causa risas en usuarios de Twitter

Una guapa joven argentina quiso compartir en Twitter “el regalo” recibido por un respetuoso chiquillo.

Resulta que un “ilustrador” le ofreció a la chica realizar un retrato de una fotografía que ella misma había publicado anteriormente en la red social, dicha imagen era de una selfie con el popular filtro de ‘perrito’ de aplicaciones como Instagram o Snapchat, para esto le pidió permiso antes de hacerlo: “Buenas noches, puedo hacerte una pregunta ¿puedo dibujarte esta foto? Si te molesta y no quieres, no hay problema. Es que como soy caballero pido permiso, porque hay gente que no les gusta que los dibuje” escribió el cabro llamado Jorgito.

Tras recibir el retrato hecho por el “artista” la joven decidió compartirlo en Twitter y la publicación cuenta con mas de 15 mil retuits

Muchos de los usuarios se han reído tras ver el resultado, pero otros han criticado a la chiquilla por que la acusan de “humillar” en público a Jorgito.

¿Qué te parece el dibujito?