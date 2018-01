Ryan Reynolds invita a fan a premiere de “Deadpool 2” y todo gracias a un bochornoso video

08 / enero / 2018

James Eversole Jr, un joven de Richmond, Indiana, quien fue grabado por su esposa luego de sacarse las muelas del juicio. El registro muestra al cabro bajo los efectos de los sedantes, pero a pesar de ello, deja clarito sus deseos: Comer helado y ver Deadpool 2.

El cómico momento se viralizó rápidamente e incluso el mismo protagonista de la cinta lo vio a través de redes sociales.

Post Dentist of Getting all Four of my Wisdom Teeth pulled DEADPOOL 2, Ice Cream, & Banging my Wife sounds about Right 🤘😂🤘😂🤘 #deadpool2 #hugsnotdrugs #Dentist @VancityReynolds @robertliefeld @deadpoolmovie @RhettReese @MarvelStudios @ChrisEvans @DavidMLeitch pic.twitter.com/hFlkUlH8zq

Como era de esperar este joven jamás pensó que a raíz de este bochornoso momento el mismito Ryan Reynolds le agradeceria su lealtad con la cinta: “Años atrás, me removieron los testículos del juicio. Sé lo doloroso que puede ser. Considera esto como tu invitación oficial a la Secuela Sin Nombre de Deadpool, James. Te veo a ti y a un acompañante en mayo”, escribió el actor.

Years ago, I had my wisdom-testicles removed. I know how painful it can be. Consider this your official invite to the Untitled Deadpool Sequel, James. I’ll see you and a guest in May. #MaximumEffort https://t.co/8XvXHNsw3x

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 5 de enero de 2018