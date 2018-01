Video: Fingió ser una muñeca sexual luego que la novia de su amante los cachara

29 / enero / 2018

Un nuevo video ha comenzado a circular en redes y si bien se nota que el ambiente se corta con cuchillo no quita lo gracioso.

En el registro se puede ver cómo una mujer al llegar a su casa descubre a su pareja pasándolo chancho con su amante y bien ligeritos de ropa, así que la chiquilla comienza una fuerte discusión al ver la candente escena, pero eso no es lo que llama la atención, sino que la amante se quedó inmóvil intentando imitar a una muñeca sexual y el infiel para seguir el jueguito incluso muestra una boleta que según el pertenece a la compra de la muñeca .

La enfurecida novia sae acerca al “juguete” y esta se mueve así que el pololo le dice “Son reflejos”. Al final la amante cansada del espectáculo, se va de la casa mientras la pareja continúa discutiendo.

Eso sí, se desconocen los nombres de los protagonistas y si esto fue real o ficción.

I thought I had seen it all but I was so fucking wrong😂😂😂😂😂. The cheating bitch pretended to be a sex doll pic.twitter.com/lzyCxAFOaX

— ㅤㅤNO CHILL (@NoChillsZone) 25 de enero de 2018