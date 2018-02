Abuela de 84 años sacó licencia para conducir y en la primera semana terminó en un barranco

06 / febrero / 2018

La mujer aprobó sin contratiempos el examen de conducción pero a los pocos días cayó por un barranco y solo sufrió heridas leves.

Para Trini Cebrián el hecho de sacar licencia para conducir a los 84 años era todo un hito. Lo aprobó sin problemas en la ciudad de Valencia, España y así comenzó a conducir el vehículo que le había regalado su hija.

La octogenaria mujer, en uno de sus viajes, perdió el control del vehículo y cayó por un barranco en la localidad de Alginet, según cuenta el canal Telecinco.

La mujer no sufrió daños de consideración, solo heridas, pero quedó atrapada dentro del automóvil, por lo que tuvo que ser rescatada por bomberos de la zona.

Efectius de Silla, Catarroja i Torrent es mobilitzen a una eixida de via d’un cotxe a un barranc en Alginet. Els bombers excarceren a una dona atrapada en el cotxe, la posen en una llitera i la pugen amb cordes per una escala pic.twitter.com/25hcWGJBOv

Fue en 2016 cuando la Cebrián se impuso como objetivo obtener su licencia de conducir, debido al fallecimiento de su esposo que la trasladaba a todas partes.

“No ha sido nada. Me ha cortado el paso un coche y me he salido (…) Claro que voy a seguir conduciendo, si hace falta, me compraré otro (auto)”, declaró.