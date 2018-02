Armando de “Betty, la fea” revela trastorno que vivió cuando niño y que afectó su relación con las mujeres

27 / febrero / 2018

El reconocido actor explicó las complejas situaciones que tuvo que enfrentar durante su infancia, debido a esta razón.

El actor Jorge Enrique Abello, quien interpretó a Don Armando en la recordada teleserie “Betty, la fea”, confesó en el programa “The Suso’s Show”, el difícil trastorno que padeció en su infancia y que lo llevó a enfrentar varias dificultades.

“Yo, desde muy pequeño, tuve una dislexia muy fuerte, que creo que se llama agnosia visual, y era complicado porque ves el tablero y al poner ‘mi mamá me mima’, yo solo veía círculos y líneas, no veía figuras que conformaban letras, entonces me demoré, pero lo logré“, confesó.