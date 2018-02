Así puedes saber si alguien está leyendo tus conversaciones de WhatsApp

07 / febrero / 2018

Muchos son los usuarios que además de usar la aplicación de mensajeria en sus teléfonos también utilizan su versión web. Pero también es común que a raíz de esto alguien esté leyendo tus conversaciones sin que lo sepas.

Pero lo bueno de todo es que WhatsApp puede avisarte si eso está ocurriendo y de una manera muy sencilla para que cualquier persona pueda solucionar este inconveniente. El servicio de mensajería notifica al usuario, tanto del sistema operativo Android como iOS cuando alguien inicia sesión y asocia su cuenta a una computadora.

WhatsApp for iOS 2.18.10+: when you log in to a new computer, WhatsApp will send you a notification. pic.twitter.com/vhx8jTYTFC

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 4 de febrero de 2018