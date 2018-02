23 / febrero / 2018

Bombo Fica critica a Kramer por reírse del “traspié” en su rutina

La noche de este jueve resultó ser bastante exitosa para el Festival de Viña del Mar. Stefan Kramer fue el encargado de hacer reír a la Quinta, de hecho el actor logró el peak del certamen durante su presentación.

Pero al parecer no a todos le causó gracia el espectáculo de Stefan, uno de ellos es Bombo Fica quien se molestó con el imitador por el chiste que hizo sobre Mariela Montero y Willy Benítez, artistas acompañaron al humorista el pasado martes.

La broma ocurrió cuando el comediante contaba que tuvo que pedir disculpas por casi no llegar a un show con Don Francis. En el relato incluyó el ingreso de varios personajes que intentaban excusarlo, entre ellos, la doctora Polo.

“Entran Willy Benítez con la Mariela Montero. ‘¿Qué hacen ustedes acá?’. ‘No tengo idea’”, bromeó Kramer.

El chiste de Kramer en Viña que criticó la rutina de Bombo Fica. #Viña2018 pic.twitter.com/npgsuDKQVa — Maestro Datos (@MaestroDatos) 23 de febrero de 2018

Al respecto Bombo dijo en el matinal de Mega que la broma “estaba demás”. “Creo que él no necesitaba hacer eso. No por mí, sino por Mariela (Montero) y por Willy (Benítez)”. “Hay códigos en esta cuestión. Tú no te puedes reír y burlar, aunque sea muy gracioso, del traspié de un colega. Yo no lo haría” explicó.

Pero además dijo que el imitador sufre de “exitismo y la soberbia“. “Él es un tipo talentoso, que está sobre la media, no necesita tomar esta cosa y burlarse… ni darle comida a la carroña, para que sigan inventando y especulando”. “Yo marqué 50 puntos de rating, si no lo hubiera hecho eso (incluir a Montero y Benítez en su show), hubiera marcado 56 y seguiría siendo el ídolo del humor. Fue una apuesta generosa, no resultó y la gente sigue reconociendo mi rutina” afirmó Fica.

¿Estás de acuerdo con Bombo Fica?