Mira los cambios que tendrá el chat de WhatsApp en su próxima actualización

28 / febrero / 2018

En unas semanas estará disponible esta nueva función

El popular servicio de mensajería constantemente entrega actualizaciones para ofrecer un mejor servicio a los usuarios.

Por eso ha anunciado una nueva función en su próxima actualización la de reconocer los mensajes que son reenviados, y llegará en unas semanas.

Actualmente, cuando se reenvía un texto, foto o cualquier elemento a otro usuario de la aplicación, este es enviado como un mensaje normal. Pero ahora según información del sitio WABetaInfo, se podrá ver que se consignará esto a través de una frase que dirá “mensaje reenviado” (forwarded message) , ubicada en la zona superior al envío.

Esta nueva modalidad se aplicará automáticamente a los chats, y podrá verse desde la primera vez que el mensaje sea reenviado por un usuario. Además, se estima que esto permitirá diferenciarlos de textos “spam” o basura.

¿Qué te parece?

The new “Forwarded Message” feature notifies you or the recipient that the message has been forwarded.

It is NOT about SPAM !

“Forwarded message” will appear if the message has been forwarded at least once.

[AVAILABLE IN FUTURE] pic.twitter.com/a2MAIKaJ6m

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 28 de febrero de 2018