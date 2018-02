Director de “Guardianes de la Galaxia” hizo importante revelación sobre Groot

28 / febrero / 2018

¡Algunos estaban muy equivocados!

El director de la cinta de Marvel Guardianes de la Galaxia, James Gunn ha hecho una importante revelación sobre uno de los personajes más queridos de la película.

¡Alerta de spoiler!

Resulta que en el final de la primera entrega el árbol se sacrifica para salvar a Star Lord y a los suyos, luego de eso, de sus ramas aparece una versión más pequeña de él. Por lo que la mayoría pensó que había sobrevivido y se había convertido en Bebé Groot, pero en realidad no fue así sino que : Groot murió y de sus restos nació el que es su hijo.

Esta “triste” verdad para algunos salió luego de una discusión en Twitter ya que usuarios comentaban sobre una situación hipotética: salvar a Baby Groot o a un Porg (The Last Jedi de Star Wars), y uno de los ellos argumentó que Groot podía crecer de nuevo. Por lo que el director de la cinta entró a la discusión e hizo la revelación: “El primer Groot murió. Baby Groot es su hijo”.

But you can grow Groot back, as evidenced in your film. Once you kill a porg, it’s gone.

— Ali Slate (@glittergeekali) 27 de febrero de 2018