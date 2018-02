26 / febrero / 2018

El beso “prohibido” entre Carolina Mestrovic y el líder de Jamiroquai que nunca debió ocurrir

En el backstage del festival, la animadora se olvidó que el artista británico no saluda de beso.

Carolina Mestrovic y Andrés Caniulef fueron los encargados en el Festival de Viña de recoger las primeras impresiones de los artistas que bajaban del escenario de la Quinta Vergara.

En el backstage tuvieron la oportunidad de hablar rápidamente con artistas como Miguel Bosé, Luis Fonsi y Europe. Sin embargo, hubo una anécdota que pasó desapercibida para el público pero que rompió con lo que se había acordado.

Fue el beso que Mestrovic le dio a Jay Kay, líder de Jamiroquai. “Por la emoción, me olvidé que él no saluda de beso, que no los da, pero en mi emoción sólo atiné a saludarlo así y abrazarlo”, dijo la animadora a Las Ultimas Noticias.

Según cuenta, el equipo del artista le había advertido que no daba besos. “Él alcanzó a estirar la trompita y darme uno en la mejilla. Fue entretenido, pensé que la estaba embarrando pero sólo tuve una reacción espontánea. Cosas de backstage”, agregó.

