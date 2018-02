¿Qué?: Entraron a ver “Black Panther” pero por error se proyectó “50 sombras liberadas”

20 / febrero / 2018

Una gran sorpresa se llevó el público de un cine de Atlanta, ya que fueron a ver el más reciente estreno de Marvel “Pantera Negra”, pero jamás esperaron que en vez de esta cinta se comenzaría a proyectar “50 sombras liberadas”.

Tras lo ocurrido uno de los asistentes decidió grabar la reacción de la audiencia que en su mayoría decidieron tomarse la situación con humor. El video se viralizó muy rápido y ya supera las 200 mil reproducciones.

Aiight so this happened at Atlantic Station. They played 50 shades instead of black panther pic.twitter.com/5WhvX270Y5

— The Chef (Steve) (@ChefWaites) 16 de febrero de 2018