12 / febrero / 2018

Ex actrices de “Sex and the city” se agarraron en redes

‘Sex and the City’ sin duda ha sido una de las series más populares y si bien siempre ha sido recordada por sus seguidores ahora dos de sus protagonistas han hecho noticia pero no precisamente por la producción. Est porque Sarah Jessica Parker (Carrie) y Kim Cattrall (Samantha) han demostrado que si bien en la ficción eran amigas claramente en la vida real nunca lo han sido.

Resulta que hace unos días Cattrall anunció el fallecimiento de su hermano Chris por lo que Jessica le envió un mensaje de apoyo : “Querisídima Kim, mi amor y mis condolencias a ti y a los tuyos. Buen viaje a tu querido hermano. Besos”, pero esto fue tomado de muy mala manera ya que “Samantha” dice que Parker se aprovechó de la triste noticia para volver a mostrarse como una niña buena y servir para sus propios intereses.

“No necesito tu amor ni tu apoyo en este trágico momento, SJP“. “Mi madre me ha preguntado hoy: ¿Cuándo esa hipócrita de Sarah Jessica Parker te va a dejar tranquila?” escribió la actriz.

“Tus continuos intentos de contactar conmigo son un recordatorio doloroso de lo cruel que has sido y eres. Vamos a dejar esto MUY claro (si no lo he hecho ya). No eres de mi familia. No eres mi amiga. Así que te estoy escribiendo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para recuperar tu imagen de buena persona”, agregó Kim Cattrall.

Además de sus descargos adjuntó en la publicación un enlace a una noticia publicada por el New York Post, en la que la periodista Paula Froelich explica cómo el rechazo de la actriz a participar en una tercera entrega de la saga cinematográfica de ‘Sex and the City’ llevó a una campaña de Parker para dejarla de ególatra y desconsiderada.