Gatos callejeros le traen de regalo zapatos al hombre que les da alimento en Calama

07 / febrero / 2018

Mauricio Lillo comenzó a darles comida a los felinos porque los veía flacos y ellos ahora le traen regalos en señal de agradecimiento

Los gatos son animales impredecibles. A veces pueden ser ariscos y bastante alterados, pero otras veces pueden ser un amor e incluso llevar regalos, como lo que le ocurre a este hombre en la ciudad de Calama.

Mauricio Lillo comenzó a darle alimentos a dos gatos callejeros, pero estos en señal de retribución al hombre, comenzaron a llegar con zapatos de regalo.

“Los empecé a ver muy flaquitos y solos, por lo mismo, les empecé a dejar comida, agua en el patio. Ellos solo aparecen en la mañana y en el día no los veo más. Pero de la noche a la mañana empezaron a llegar con zapatos, qué no sé de dónde los sacan. Primero era uno, pero ahora tengo muchos y lo chistoso que traen solo uno, no el par”, contó el hombre a Soy Calama.